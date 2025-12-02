Kırgızistan'da eski güvenlik bürokratı Sağlık Bakanı olarak atandı

Kırgızistan'da hükümet ve güvenlik bürokrasisinde kapsamlı atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un kararıyla Sağlık Bakanı Erkin Çeçeybayev'in yerine Kanıbek Dosmambetov atandı.

Dosmambetov, son olarak Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Calalabad Bölge Teşkilatı Başkanı olarak görev yapıyordu.

Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Politikası İdaresi Başkanı Dayırbek Orunbekov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık sektörünün köklü reformlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Orunbekov, Dosmambetov'un "reformcu ve mükemmel bir yönetici" olarak kendini kanıtladığını ve öncelikli hedefinin sektördeki yerleşik yolsuzluk düzenini ortadan kaldırmak olacağını kaydetti.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi'nde de değişiklikler yapıldı

Ülke siyasetinde cumhurbaşkanından sonraki en etkili figür olarak görülen, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev'in başında olduğu komitede de yeni atamalar gerçekleştirildi.

Buna göre, Taşiyev'in Birinci Yardımcısı Kurmanbek Avazov, İkinci Yardımcısı ve Siber Güvenlik Koordinasyon Merkezi Müdürü ise Daniel Rısaliyev oldu.

Ayrıca, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Birinci Yardımcılığı görevinden alınan Ruslan Mamasadıkov, Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Caparov, danışmanlarından Arslan Koyçiyev'i de devlet sekreteri olarak atadı.