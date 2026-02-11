Haberler

Kırgızistan'da "erken seçim" talebiyle eylem hazırlığı yapan gruba operasyon

Kırgızistan'da polis, erken cumhurbaşkanı seçimi talebiyle kitlesel eylem hazırlığında olduğu belirlenen bir gruba operasyon gerçekleştirdi. 75 kişi ifade vermek üzere çağrılırken, 3 kişi 'kitlesel ayaklanma organize etme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kırgızistan'da polis, erken cumhurbaşkanı seçimi talebiyle kitlesel eylem hazırlığında olduğu belirlenen gruba operasyon düzenledi.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, kitlesel eylem planladığı tespit edilen şüphelilerin ikametlerinde adli arama yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, internet ve kitle iletişim araçları üzerinden Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'ndan erken cumhurbaşkanı seçimi talep ederek kamuoyunda huzursuzluk yarattığı belirtilen, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 75 kişinin ifadesine başvurulduğu aktarıldı.

Konutlarında yapılan aramaların ardından T.B, U.E. ve D.K. isimli şahısların, "kitlesel ayaklanma organize etme" şüphesiyle gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara provokasyonlara kapılmamaları ve doğrulanmamış bilgileri yaymaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile eski Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev'in arasını açan odakların, kendi siyasi çıkarlarını güden "eski siyasiler" olduğunu belirtmişti.

Caparov, 10 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle ülkenin en etkili isimlerinden biri olan Kamçıbek Taşiyev'i görevden almış, yerine vekaleten Cumgalbek Şabdanbekov'u atamıştı.

Kırgızistan'da normal takvime göre, cumhurbaşkanı seçimlerinin Ocak 2027'de yapılması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
