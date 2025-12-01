Haberler

Kırgızistan'da Erken Milletvekili Seçimleri: Katılım Oranı Yüzde 36,9

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırgızistan'da 30 Kasım'da yapılan erken milletvekili seçimlerinde katılım oranı yüzde 36,9 olarak belirlendi. Uluslararası gözlem heyetleri, seçimlerin açık ve meşru olduğunu doğruladı.

Kırgızistan'da 30 Kasım Pazar günü yapılan erken milletvekili seçiminde katılım oranı yüzde 36,9 oldu.

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, kayıtlı 4 milyon 294 bin 243 seçmenden 1 milyon 584 bin 446'sının oy kullandığı seçimde katılım oranının yüzde 36,9 olduğu belirtildi.

"Tunduk" adlı e-devlet sistemi üzerinden çevrim içi oy kullanan seçmen sayısı 190 bin, yurt dışında kurulu 100 sandıkta oy kullananların sayısı 26 bin 62 olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası gözlem heyetleri: Seçimler meşruydu

Seçimleri izleyen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Seçim Gözlem Heyeti, yaptığı açıklamada, seçimlerin uluslararası standartlara ve ulusal mevzuata uygun, açık ve şeffaf şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Gözlem Misyonu Başkanı ve ŞİÖ Genel Sekreter Yardımcısı Piao Yangfan da bir brifingde yaptığı açıklamada, "ŞİÖ Gözlem Misyonu, Kırgızistan'da yapılan seçimleri açık, özgür ve meşru olarak kabul etti." ifadesini kullandı.

Kırgızistan'da 90 sandalyeli meclis için düzenlenen seçimde, Marlen Mamataliyev liderliğindeki Birlik (Intımak) Partisi ile toplam 460 bağımsız aday yarıştı.

Meclis, kendini 25 Eylül'de feshetmişti.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.