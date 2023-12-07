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Kırgızistan'da düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

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Kırgızistan'da düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali, Cengiz Aytmatov'un doğumunun 95. yıl dönümüne ithaf edildi. Festivalde Aytmatov'un eserlerinden esinlenen 15 tiyatro gösterisi sergilenecek.

Kırgızistan'da, 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nin bu yılki teması "Aytmatov ve Tiyatro" oldu.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının ev sahipliğinde 7-12 Aralık tarihlerinde düzenlenen festival, merhum Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 95'inci yıl dönümüne ithaf edildi.

Başkent Bişkek'teki Toktobolot Abdumomunov Kırgızistan Milli Akademik Drama Tiyatrosu'nda, festivalin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov, konuşmasında, festival ile tiyatro sanatının en iyi örneklerini kamuoyuna tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Maksutov, bu yıl Aytmatov'a ithaf edilen festival ile ünlü yazarın isminin anılacağını ve eserlerinin tanıtılacağını kaydetti.

Konuşmalarının ardından tiyatro oyunlarını değerlendirecek jüri başkanı ve üyeleri tanıtıldı.

Açılışa Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Rusya ve Azerbaycan'dan oyuncular ve yönetmenlerin yanı sıra çok sayıda tiyatrosever katıldı.

Festivalde, Aytmatov'un eserlerinden esinlenerek hazırlanan 15 tiyatro gösterisi jüri ve seyircinin izlenimine sunulacak.

Kırgızistan Milli Akademik Drama Tiyatrosu'nun "Asırlık Bir Gün" adlı oyunuyla başlayan festival, Aytmatov'un doğumunun kutlanacağı 12 Aralık'ta kapanış ve ödül törenleri ile sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

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