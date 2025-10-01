Kırgızistan'da Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, yaşlı bireyler sağlık taramasından geçirildi.

Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı, Bişkek Büyükşehir Belediyesi, Kırgız Kızılayı ve Yaşlılar Bilgi Erişim Merkezi işbirliğinde, "Gönülden Gönüle" temasıyla açık hava etkinliği düzenlendi.

Yağmurlu havaya rağmen etkinliği ziyaret eden yaşlıların kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapılırken, sağlık görevlileri tarafından Alzheimer ve Kovid-19 hastalıklarına ilişkin bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Etkinlikte ayrıca, ziyaretçiler arasında satranç turnuvaları düzenlendi, şarkılar söylendi, yaşlıların el emeğiyle hazırladığı yün ve keçe ürünler sergilenerek satışa sunuldu.

Etkinlik kapsamında el işini teşvik etmeye yönelik çeşitli atölye çalışmaları da düzenlendi.

"Nesiller arası bağlara katkı sağlandı"

Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakan Yardımcısı Ainura Orozbayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin yaşlılara duyulan saygı ve minnettarlığın bir sembolü haline geldiğini, ayrıca nesiller arası bağların güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Viktoriya Mozgaçeva, başkentte yalnız yaşayan yaşlılara yönelik gıda temini, ev temizliği, yemek hazırlığı, tatil organizasyonu ve sağlık desteği gibi hizmetlerin sağlandığını, ayrıca hem ulusal hem yerel bütçelerden maddi destek sunulduğunu aktardı.

Yaşlılar Bilgi Erişim Merkezi Başkanı Svetlana Baştovenko, 2025-2030 dönemini kapsayan "Halkın Aktif Uzun Ömürlülüğü" adlı yeni bir ulusal programın hükümet tarafından hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.