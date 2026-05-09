Kırgızistan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlanıyor

Kırgızistan, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 81. yıl dönümünü büyük bir törenle kutladı. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, savaşta hayatını kaybedenlerin anısını yad ederek, bu günün hem bir bayram hem de anma günü olduğunu vurguladı.

Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 81. yıl dönümü Kırgızistan'da askeri geçit töreniyle kutlandı.

Kırgızistan Savunma Bakanlığı ve Bişkek Büyükşehir Belediyesi, 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda ölenlerin anısını taşıyan başkent Bişkek'te Sönmez Ateş Anıtı önünde anma töreni düzenledi.

Törene, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Savunma Bakanı Ruslan Mukambetov, Meclis Başkanı Marlen Mamataliyev, Yüksek Mahkeme Başkanı Mederbek Satıyev, bürokratlar, bakanlar, gaziler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına Sönmez Ateş Anıtı'na çiçek bırakıldı, bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ülkenin ulusal marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Caparov, burada yaptığı konuşmada, "Bugün, gelenek gereği, tarihi, ahlaki ve manevi öneme sahip olan 9 Mayıs'ı, Büyük Zafer Günü'nü kutluyoruz. Bugün hem neşeli bir bayram hem de bir anma günüdür." dedi.

Zafer için atalarının ve milyonların can verdiği Zafer Bayramı'nın, barışın değerini ve zaferin gururunu hatırlattığını söyleyen Caparov, "Büyük Zafer, bugün burada bulunan her birimizin kişisel tarihiyle bağlantılıdır. Bugün burada bulunan her birimiz, cepheye giden veya cephe gerisinde çalışan dedelerimizin, ninelerimizin, babalarımızın, annelerimizin ve diğer akrabalarımızın kahramanlıklarını ve başarılarını hatırlayarak, hüzün ve gurur gözyaşlarıyla buradayız. Bu nedenle, özgürlük için canlarını veren, bize Büyük Zaferi kazandıran nesle saygıyla başımı eğiyor ve tüm yurttaşlarımı Zafer Günü vesilesiyle içtenlikle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Caparov, İkinci Dünya Savaşı'nda Kırgızistan'ın muazzam demografik kayıp yaşadığını belirterek, "Bu kanlı savaşta Kırgızistan, nüfusunun dörtte birini kaybetti. Sovyet yönetimi, İkinci Dünya Savaşı sırasında 360 bin Kırgız'ı silah altına aldı. Bunların 110 bini kahramanca savaş meydanında canlarını verdi." diye konuştu.

Büyük Vatanseverlik Savaşı adını taşıyan Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, başkent Bişkek olmak üzere ülke genelindeki şehirlerde vatandaşların, savaşa katılan dede ve ninelerinin yanı sıra yakınlarının fotoğrafları ve portreleriyle yürüdüğü "Ölümsüz Alay" etkinliği yapıldı ve etkinlik alanında savaşta kullanılan askeri araç ve teçhizatlar sergilendi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
