Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Kırgızistan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğince, Bişkek Atatürk Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenledi.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Büyükelçilik mensupları, Türkiye'nin Bişkek'teki kurumlarının yetkilileri ve temsilcileri, öğretmenler, iş insanları, Ahıska Türkleri ile Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, yaptığı konuşmada, törene katılanların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Büyükelçi Ökem, "Bu bayram, milletimizin, cumhuriyetimizin ilk milli bayramıdır. Bu bayram, milli egemenliğimizin bayramıdır. Egemenlik, bağımsızlıktır, özgürlüktür. Egemenlik, bunları koruyabilme gücüdür." dedi.

Türk milletinin korkusuz, iman, ilim ve irfan sahibi ve kurucu bir millet olduğunu vurgulayan Ökem, "Türk milleti, Osmanlı devletinin işgale uğrayıp dağıldığı anda hem fakir, hem aç ve zaruret içindeki durumda ayağa kalkmış ve kendi kaderini kendisinin belirleyeceğini, bağımsızlığına sahip çıkacağını, vatanını kimseye bırakmayacağını, tutsak yaşamayacağını dünyaya haykırmıştır. Türk milleti egemendir, Türk milleti hür yaşamış, hür yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kutlamalar Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine (KTMÜ) bağlı Meslek Yüksek Okulunda devam etti.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, kutlamalara davet edilen Kırgız çocuklarla 23 Nisan coşkusu ve heyecanını paylaştı.