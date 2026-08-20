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Kırgızistan'dan Çin'in vize kolaylığına memnuniyet

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Kırgızistan, Çin'in vatandaşlarına 10 güne kadar vizesiz transit geçiş ve Hainan Adası'na 30 güne kadar vizesiz giriş imkanı tanımasını memnuniyetle karşıladı. Yetkililer, kararın ticaret ve turizmi geliştireceğini belirtti.

Kırgızistan, Çin'in Kırgız vatandaşları için vize uygulamasını kolaylaştırma kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Sagınbek Abdumutalip, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çin'in Kırgızistan'ı 10 günlük vizesiz geçiş programına dahil etmesini ve vize uygulamasını kolaylaştırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Abdumutalip, 20 Ağustos'tan itibaren Kırgızistan vatandaşlarının 10 güne kadar vizesiz olarak Çin'e giriş yapabileceklerini anımsattı.

Çin'in seyahatlerde 10 güne kadar vizesiz geçiş olanağı tanıdığı ülkeler arasında yer alan Kırgızistan'ın vatandaşlarına üçüncü bir ülke veya bölgeye geçiş şartı konulduğunu aktaran Abdumutalip, şunları kaydetti:

"Kırgızistan vatandaşı vizesiz olarak Pekin, Şanghay veya Çin'in diğer bir şehrini ziyaret etmek isterse, seçilen şehre direkt gidiş bileti ve üçüncü bir ülke üzerinden Kırgızistan'a dönüş bileti satın alması yeterlidir. Örneğin 'Şanghay-Almatı-Bişkek' veya 'Pekin-Taşkent-Oş' güzergahları kullanılabilir."

Abdumutalip, Çin tarafının ayrıca Kırgızistan vatandaşlarına ülkenin güneyindeki Hainan Adası'na 30 güne kadar vizesiz giriş izni verdiğini duyurdu.

Çin'in Kırgız vatandaşları için tek taraflı olarak 10 günlük vizesiz transit geçiş imkanı sağladığının altını çizen Abdumutalip, Çin vatandaşlarının Kırgızistan'a girişlerinde ise vize uygulamasının devam ettiğini belirtti.

Kararın ikili ilişkilere katkı sağlayacağını vurgulayan Abdumutalip, "Çin tarafının bu kararı, ikili işbirliğinin yüksek seviyede sürdürülmesi, reformların sonuçları, Kırgızistan'da güvenlik ve sosyo-politik istikrarın sağlanması, ekonomik büyüme ve devlet açısından önem taşıyan belgelerin üretim sürecinde tam kontrolün kurulması vesilesiyle aldığına inanıyoruz. Bu kararın, ticaret ve turizm alanında işbirliğinin gelişmesi için uygun koşullar yaratacağından eminim." diye konuştu.

Kaynak: AA
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