Haberler

Bulgaristan'da "Uluslararası Anadili Günü" kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde, Türk ve Müslüman toplumunun yoğun olarak yaşadığı bölgede 21 Şubat Uluslararası Anadili Günü etkinlikleri düzenlendi. Öğrenciler, Türk halk oyunları, dans ve müzik gösterimleriyle anadilin önemine dikkat çekti.

Bulgaristan'ın güneydoğusunda Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı Kırcaali şehrinde, UNESCO tarafından ilan edilen "21 Şubat Uluslararası Anadili Günü" kutlandı.

Kırcaali Kültür Evi'ndeki etkinlikte öğrenciler, Türk halk oyunları, dans, müzik ve şiirlerden oluşan kutlama programı yaptı.

Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, ana dilin önemine değinerek, bunun dünyayla bağ kurmada temel rol oynadığını belirtti.

Bulgaristan'daki öğrencilerin birden fazla dili öğrenme imkanına sahip olmalarının onları şanslı kıldığını dile getiren Manav, "Yeni diller öğrendikçe dünyamızı zenginleştiriyoruz, ana dilin üzerine yeni dünyalar inşa ediyoruz. Bu bakımdan Uluslararası Anadili Günü çok önemlidir, hepimizi bir araya getiren bir gündür." dedi.

Etkinliğe, belediye başkanları, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! Savaş uçaklarını çektiler
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! Savaş uçaklarını çektiler
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi

Ünlü dizinin galasında sürpriz, ünlü yapımcı atkıyı taktı geldi
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı