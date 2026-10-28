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Kiraz Kaymakamı Erdoğan, DEÜ Kiraz MYO'da Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı

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Kiraz Kaymakamı Erdoğan, DEÜ Kiraz MYO'da Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı
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Kiraz Kaymakamı Ebubekir Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında DEÜ Kiraz Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle buluştu. Erdoğan, Cumhuriyet'in 103. yılını kutlayarak eşitlik vurgusu yaptı; Müdür Yardımcısı Dr. Yasemin Üstündağ, Erdoğan'a katılımından dolayı teşekkür etti.

Kiraz Kaymakamı Ebubekir Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Kiraz Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen söyleşide Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı.

Kaymakamlık olarak bütün vatandaşlara eşit şekilde davrandıklarını belirten Erdoğan, cumhuriyetin en güzel yönlerinden birinin eşitlik olduğunu ifade etti.

DEÜ Kiraz Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Yasemin Üstündağ katılımlarından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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