Kiraz'ın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı
İzmir'in Kiraz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı törenle kutlandı.
İzmir'in Kiraz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı törenle kutlandı.
Şehit Birol Uysal Parkı'ndaki törende Kiraz Kaymakamı Ebubekir Erdoğan ve Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Belediye Başkanı Coşkun, ilçenin düşman işgalinden kurtarılmasını büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri minnetle andı.
Törene ilçe protokolü ve vatandaşlar da katıldı.
Kaynak: AA