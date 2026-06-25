Kiraz Toplarken Ağaçtan Düşen Çiftçi Yaralandı
İzmir'in Kiraz ilçesinde kiraz hasadı yaparken ağaçtan düşen çiftçi hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Kiraz ilçesinde kiraz hasadı yaparken ağaçtan düşen çiftçi hastaneye kaldırıldı.
Cevizli Mahallesi'nde kiraz toplamak için ağaca çıkan Yılmaz Kanarya (51), dengesini kaybedip düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kanarya daha sonra Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp