Kiralık katil sitesindeki kan donduran detaylar, sosyal medyada gündem oldu! 500 bin liraya adam öldürüyorlar

Sosyal medya, kiralık katil hizmeti verdiğini iddia eden bir web sitesini konuşuyor. Cinayet, yaralama, kundaklama, insan kaçırma, kara para aklama gibi birçok ilanların bulunduğu site görenlerin şaşkına çevirdi.

135 BİN LİRAYA ADAM ÖLDÜRÜYORLAR

Her ilan için ayrı fiyat tarifesi ve detaylı bilgilendirme metni olan internet sitesinin yurt dışından açıldığı tespit edilirken, kataloglar bir hayli dikkat çekti. Sitede yayımlanan yazılarda, Türkiye'de adam öldürmek için 135 bin TL, Avrupa'da cinayet işlemek içinse 164 bin lira istendiği yazıyor. Birisini hastanelik etmek, yatağa bağımlı bırakmak ve 1 ay boyunca hastanede yatmasını sağlamak içinse farklı fiyatlar belirlenmişi.

CİNAYETİ İZLEMEK İÇİN ARTI 1000 DOLAR İSTENİYOR

Cinayetlerin en geç 10 gün içinde işleneceği belirtilen sitede, 12 saate içinde cinayet işlemek içinse 500 bin liraya kadar para isteniyor. Kişi eğer cinayeti canlı izlemek isterse, ayrıca 1000 dolar vermesi gerekiyor.

ZEHİRLE DE ÖLDÜRÜYORLAR

Kendini öldürtme ilanının bile bulunduğu sitede; yaralama veya sakat bırakma 45 bin lira, kaçırma veya alıkoyma 80 bin TL, kundaklama ise 90 bin lira olarak sıralanmış vaziyette. Tüm bu kan donduran yazıların yanı sıra ayrı bir zehir kategorisi açıldığı da görülüyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sitenin kısa sürede gündem olması sonrasında sosyal medyada birçok kullanıcı duruma büyük tepki gösterdi. Kullanıcılar; "Bu kadarına da pes!", "Ne günlere kaldık", "Bu ne rahatlık kimse bir şey yapmayacak mı!!" gibi yorumlar yaptı.