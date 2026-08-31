Kiracısını tüfekle öldüren ev sahibi tutuklandı
TUTUKLANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde kiracısı Kılıçhan Şahin'i çıkan tartışmada tüfekle balkondan vurup, öldüren ev sahibi Enver Ayaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kiracısı Kılıçhan Şahin'i çıkan tartışmada tüfekle balkondan vurup, öldüren ev sahibi Enver Ayaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı