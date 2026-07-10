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Kıraç Osmaniye'de konser verdi

Kıraç Osmaniye'de konser verdi
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Türk rock müziğinin sevilen sanatçısı Kıraç, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen yaz konserleri kapsamında sahne aldı. Konsere kaymakam, belediye başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk rock müziğinin sevilen sanatçısı Kıraç, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde konser verdi.

Düziçi Belediyesi Yaz Konserleri kapsamında Uçaklı Park'ta düzenlenen konsere Düziçi Kaymakamı Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı Mustafa İba, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzenlenen konserde sahne alan Kıraç, sevilen şarkıları ile Türk Halk Müziği'nden parçalar seslendirdi.

Kaynak: AA / Bekır Burak Canbolat
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