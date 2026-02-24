Haberler

Kıraathanede silahlı kavga: 1 ölü

Güncelleme:
Giresun'un Keşap ilçesinde bir kıraathanede çıkan kavgada Selahattin D. tarafından tabancayla vurulan Hayrettin Aydın hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheli kaçarken, yakalama çalışmaları devam ediyor.

GİRESUN'un Keşap ilçesinde kıraathanede çıkan kavgada Selahattin D.'nin (73) tabancayla vurduğu Hayrettin Aydın (57), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçenin Bozkurt Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Selahattin D. ile Hayrettin Aydın, kıraathanede karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi ile Selahattin D., yanındaki tabancayla Aydın'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Aydın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerin kontrolünde, Aydın'ın öldüğü belirlendi. Aydın'ın cansız bedeni, morga götürüldü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
