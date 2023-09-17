Kıraathane baskınında vurulan polis, 34 gün sonra şehit oldu (2)

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJIİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de şehit olan polis memuru Murat Akpınar için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de şehit olan polis memuru Murat Akpınar için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Yerlikaya, "Kayseri Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli kahraman Polis Memuru Murat Akpınar, görevi esnasında açılan ateş sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi.