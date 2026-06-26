Haberler

Kira anlaşmazlığı nedeniyle ev kurşunlayan suç örgütü üyesi 7 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kira anlaşmazlığı nedeniyle Z.D. ve V.D.'yi tehdit edip evlerine iki gün üst üste silahlı saldırı düzenleyen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 'kira' meselesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Z.D. ile V.D.'yi tehdit edip, ikametlerine iki gün üst üste silahlı saldırı düzenleyen 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alınan ifadelerinin ardından 2 şüpheli, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan 7 şüpheli ise tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı

Gruptan çıkamadıklarını sandı, maç biter bitmez üzüntüden yere yığıldı
Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker vuruldu

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! Trump'tan İran'a ağır suçlama
Trabzonspor yeni transferini TFF'ye bildirdi

Süper Lig devi yeni yıldızını TFF'ye bildirdi! Golleriyle renk katacak
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest

İsmail Kartal raporu verince saniyesinde resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi! Kredilerde limit yükseltildi
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi