Kınalıada Açıklarında Tekne Batması: 7 Kişi Kurtarıldı
İstanbul Kınalıada açıklarında 15 metre uzunluğundaki bir tekne su alarak battı. Kıyı emniyeti ekipleri, tekne üzerindeki 7 kişiyi başarılı bir şekilde kurtardı.
İSTANBUL, Kınalıada açıklarında 15 metre uzunluğunda özel bir tekne su alarak battı. Teknedeki 7 kişi kıyı emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Kınalıada açıklarında saat 17.30 sıralarında 15 metre uzunluğundaki bir tekne su alarak batmaya başladı. Bölgeye Kıyı emniyeti botu sevk edildi. Teknedeki 7 kişi kurtarıldı. Bir kısmı batan tekneyi çıkarma çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel