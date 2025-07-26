Kınalıada Açıklarında Tekne Batması: 7 Kişi Kurtarıldı

Kınalıada Açıklarında Tekne Batması: 7 Kişi Kurtarıldı
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İstanbul Kınalıada açıklarında 15 metre uzunluğundaki bir tekne su alarak battı. Kıyı emniyeti ekipleri, tekne üzerindeki 7 kişiyi başarılı bir şekilde kurtardı.

İSTANBUL, Kınalıada açıklarında 15 metre uzunluğunda özel bir tekne su alarak battı. Teknedeki 7 kişi kıyı emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

Kınalıada açıklarında saat 17.30 sıralarında 15 metre uzunluğundaki bir tekne su alarak batmaya başladı. Bölgeye Kıyı emniyeti botu sevk edildi. Teknedeki 7 kişi kurtarıldı. Bir kısmı batan tekneyi çıkarma çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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