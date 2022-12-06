KİMYASAL MADDE YÜKLÜ KAMYON TIR'A ÇARPTI; 1 YARALI Güncel Haberler TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, tekstil kimyasal malzemesi taşıyan kamyonun park halindeki TIR'a çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, tekstil kimyasal malzemesi taşıyan kamyonun park halindeki TIR'a çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kimyasal maddelerin yola dökülmesi üzerine AFAD ekipleri inceleme yaptı. Kaza, Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edirne'den Çorlu ilçesi istikametine giden Şenol Kargın'ın kullandığı tekstil kimyasal malzemesi yüklü 59 ZU 753 plakalı kamyon, yolun sağında park halinde olan Mustafa Gökçe'ye ait 07 AYT 615 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kargın'ın kullandığı kamyon kullanılmaz hale geldi, kimyasal maddeler yola döküldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonda sıkışarak yaralanan Şenol Kargın'ı araçtan çıkarıp, Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kamyondaki kimyasal maddelerin yola dökülüp ağır koku yayması üzerine AFAD ekipleri incelemede bulundu. Araçların kaldırılmasının ardından itfaiye ekipleri tarafından yol temizlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mustafa Gökçe Çorlu AFAD Güncel Haberler

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