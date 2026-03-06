Kazada kusursuz olduğunu mahkeme kararıyla kanıtladı

ANKARA'da kimya öğretmeni Nurcan Yılmaz (44) yönetimindeki otomobile, cadde üzerinde geri manevra yapan E.D.'nin kullandığı otomobil çarptı. Nurcan Yılmaz, kaza tespit tutanağında asli kusurlu olduğunu görünce kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ile dava açıp, kusuru bulunmadığını kanıtladı.

Kimya öğretmeni Nurcan Yılmaz, yönetiminde 06 ESH 689 plakalı otomobili ile cadde üzerinde sağa dönüş yapmak isterken, geri manevra yapan E.D.'nin kullandığı 06 BNT 903 plakalı otomobille çarpıştı. E.D. yönetiminde otomobil, daha sonra başka bir otomobile çarptı. Nurcan Yılmaz, kaza tespit tutanağında 'Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak' maddesinden asli kusurlu olduğunu görünce, Ankara 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nde haksız fiilden kaynaklanan tazminat davası açtı. Yılmaz, E.D. yönetimindeki aracın geri manevra yaparken kendisine çarptığı yönündeki güvenlik kamerası görüntülerini de delil olarak sundu. Görüntüde, geri manevra yapan aracın Yılmaz'ın aracına çarptığı görüldü. Mahkeme, görüntüler üzerine Nurcan Yılmaz'ın aracında oluşan 80 bin liralık hasarın davalı E.D. ve sigorta şirketi tarafından karşılanmasına karar verdi.

'AKLANMIŞ OLDUK KAZADAN'

Nurcan Yılmaz, olay günü cadde üzerinde seyir halindeyken bir marketin otoparkına girmek için sinyal verdiğini belirterek, "Sağa doğru yaklaştım. Önümdeki araç hızla birden gelip bana çarptı. Ben arkadan kornaya bastım. Sonra indik araçtan; yaşlı bir amca çıktı. 'Çok özür dilerim kızım, kusura bakma. Ben telaşlandım, yanlışlıkla fren yerine gaza bastım' dedi. Sonra tutanak elimize bir geldi yüzde 100 ben kusurlu bulunmuşum. Arkadan çarpmış gibi görünmüşüm. Bunun üzerine savcılığa şikayette bulunduk. Hem mobese hem de ilgili marketin görüntüleri için bir talimat verildi. ve biz görüntülere bu şekilde ulaşarak dava yoluna gittik. ve yüzde 100 kusur bu sefer karşı tarafa verildi. Biz aklanmış olduk bu kazadan. Sonucun bu şekilde olmasından mutluyuz. Şimdi mahkeme sonucuna göre biz 80 bin kadar bir bedel alacağız. Ama tabii bu bir yıl önce bizim sadece aracımızın masrafı 100 bindi. Aynı zamanda sigorta masrafları oldu, kasko masrafları oldu, avukatlık giderlerimiz oldu. Kaybımız çok daha fazla. Tabii ki kaybımızın tamamı karşılanmış değil bu sonuca göre. Ama biz amacımıza ulaştık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı