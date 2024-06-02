Kimliğini unutan öğrencinin yardımına polis koştu

Kız öğrenciyi evine götüren polis ekipleri, kimliğini aldıktan sonra tekrar getirerek sınava yetişmesini sağladı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde Lgs'ye girmek için sınav alanına gelen öğrencinin kimliğini unuttuğunu fark etmesi üzerine yardıma polis ekipleri koştu. Kız öğrenciyi evine götüren polis ekipleri, kimliği aldıktan sonra tekrar getirerek sınava yetişmesini sağladı.

Türkiye genelinde 1 milyonu aşkın öğrencinin ter dökeceği LGS heyecanı başladı. Gaziantep'te de 35 bin 600 civarında öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı saat 09.30'da başladı.

Kimliği unutan öğrencinin yardımına polis koştu

Nizip ilçesinde ise sınava gireceği Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı İmam Hatip Ortaokulu'na gelen bir kız öğrenci kimliğini unuttuğunu fark etti. Kimliğini unutan kız öğrencinin yardımına okulda görevli polis ekipleri yetişti. Ekip otosuyla kız öğrenciyi evine götüren polis ekipleri, evden kimliğini alan öğrenciyi tekrar sınava gireceği okula bırakarak başlangıç saatine kısa süre kala sınava yetişmesini sağladı.