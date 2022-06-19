Kimliğini unutan öğrencinin ailesine ulaşmak isteyen polise verdiği yanıt yürek burktu: Annemle babam vefat etti - Haberler

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Kimliğini unutan öğrencinin ailesine ulaşmak isteyen polise verdiği yanıt yürek burktu: Annemle babam vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gireceği sırada kimliğini unuttuğunu fark eden kız öğrenci gözyaşlarına boğuldu. Okul giriş kapısındaki görevli polisler öğrencinin ailesine ulaşmaya çalışırken genç kızın "Annem de babam da vefat etti" sözleri yürek burktu. Aile üyelerinin kimliği yetiştirmesiyle rahat bir nefes alan kız öğrenci, sınava zamanında girdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) YKS'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi'nde sınava gireceği sınıfa çıkmak için okul kapısında polis ekiplerince yapılan belge kontrolünde kimliğini unuttuğunu fark eden Ayşe Sabancanlı gözyaşlarına boğuldu.

"ANNEM DE BABAM DA YOK"

Giriş kapısında görevli polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışılan genç kız, kısa süreli yaşadığı şokun ardından aile yakınlarının numarasını polis ekiplerine söyledi. Polisin anne babasının numarasını sorması üzerine kız öğrencinin "Annem de babam da vefat etti benim" demesi yürek burktu.

KİMLİĞİNİ YETİŞTİRDİLER

Daha sonra aile yakınlarıyla telefonda görüşen genç kız, kimliğinin geleceğini anlamasıyla biraz da olsa sakinleşti. Gözyaşları içerisinde beklerken gelen bir telefonla koşmaya başlayan genç kızın kimliğine kavuşma anı İhlas Haber Ajansı kameralarına saniye saniye yansıdı. Aile yakınından kimliğini alan genç kız, çok heyecanlı olduğunu, arabadan inerken kimliğini unuttuğunu söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Osmaniye YKS Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Sansar Selim:

Yav ogrencileri soyle gormekten biktik artik yav.O kiz suc islese kimlik falan sormaz alikoyardiniz.Kimlik tespiti yapmak bu kadarmi zor.O psikolojiyle sinava girmesi iyimi oldu.Birde 5 dk gecikse sinava almamak nedir..Daha iyi organize olunmali sinav gunleri ogrenciler madur olmamali.1 senelerini cope atmak bu kadar kolay olmamali.

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FrrhBsk:

Seni yaratana kurban olurum ağlama sen :( Allah'ım muvaffak etsin inşallah başarılı olursun.

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