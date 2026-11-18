HATAY'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'ne, kimliği belirsiz kişiler tarafından yine moloz ve çöp döküldü.

İlçedeki Milleyha Kuş Cenneti, sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ve doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin önemli kuş göç ve gözlem noktaları arasında yer alıyor. Afrika ve Asya arasındaki göç yolları üzerinde bulunan sulak alan, yüzlerce kuş türüne barınma, beslenme ve dinlenme imkanı sunuyor. Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada yer alan bölge, 2025 yılında doğal sit alanı olarak tescillendi. Ancak doğal zenginliğiyle öne çıkan kuş cennetine kimliği belirsiz kişiler tarafından yine moloz ve çöpler bırakıldı. Bölgede ekosistemi tehdit eden ve kötü görüntü oluşturan atık yığınları, dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı