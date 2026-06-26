Kuzey Kore lideri Kim, yeni silahların test edilmesini izledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, çok namlulu roketatar ve diğer yeni silahların test edilmesini izledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) habere göre, Kuzey Kore lideri Kim, 1950-1953'teki Kore Savaşı'nın başlangıcının yıl dönümünde ülkesindeki yeni silahların testini takip etti.

Çoklu roketatar, taktik balistik füzeler için savaş başlıkları, geniş menzilli füzelerin hedef tutturma kapasitesi testlerini denetleyen Kim, test sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kim, son testlerin önemli silah teknolojisindeki ilerlemeleri kanıtladığını vurguladı.

Düşmanları sürekli bir kaygı ve korku içinde bırakmanın önemli olduğunu kaydeden Kim, "Tüm uzun menzilli vuruş araçlarımızın yerini geliştirilmiş versiyonların aldığını, düşmanların mümkün olan en kısa sürede öğrenmelerini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Haberde, testi yapılan silahların, ülkenin cephaneliğini ve füze sistemlerini modernize etme projesi kapsamında "önemli silahlar" olduğunun altı çizildi.