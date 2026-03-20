Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı tank kullandı

Güncelleme:
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae, Pyongyang 60 No'lu Eğitim Üssü'nde yapılan piyade ve tank tatbikatında tank kullanırken görüntülendi. Tatbikata üst düzey askeri yetkililer de katıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae, Kuzey Kore'deki Pyongyang 60 No'lu Eğitim Üssü'nde piyade ve tank birimlerinin tatbikatı sırasında tank kullanırken görüntülendi.

Yonhap'ın haberine göre, Kim ve kızı, Kuzey Kore'deki Pyongyang 60 No'lu Eğitim Üssü'nde piyade ve tank birimlerinin tatbikatına katıldı.

Tatbikattan yayımlanan fotoğraflarda, Kim'in kızı Ju-ae'in tank kullanması yer aldı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) tatbikata ilişkin haberine göre, tatbikata Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang Chol, Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Ri Yong-gil ve üst düzey komutanlar katıldı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
