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Kim Jong-un, Nampo tersanesinde donanmanın savaş gücünü hızla artırma talimatı verdi

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Kim, Nampo'daki tersaneyi ziyaret ederek yenileme çalışmalarını inceledi ve inşa halindeki yeni savaş gemisini gördü. Donanmanın su üstü ve su altı muharebe gücünün hızla artırılmasını isteyen Kim, bunu denizde egemenliği savunmak için çağın gerekliliği olarak niteledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, donanmanın muharebe gücünün hızla artırılması talimatı verdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim, Nampo kentindeki tersaneyi ziyaret ederek sürdürülen yenileme çalışmaları hakkında bilgi aldı ve inşa halindeki yeni bir savaş gemisini inceledi.

Kuzey Kore lideri Kim, burada yaptığı konuşmada, "Çeşitli tehditler altında denizdeki ulusal egemenliği savunmak için su üstü ve su altı muharebe gücünü hızla artırmak, çağın hayati ve önemli bir gerekliliğidir." ifadesini kullandı.

Bölgedeki jeopolitik gelişmeler ve "düşmanların eylemlerine" dikkati çeken Kim, söz konusu durumun "en gelişmiş ve güçlü savaş gemisine" duyulan ihtiyacı gösterdiğini savundu.

KCNA, teknik özelliklerine yer vermediği geminin "günün savaş koşulları dikkate alınarak çeşitli operasyonel görevleri yerine getirmek üzere tasarlandığı" ifadesine yer verdi.

ABD ile diyalog "bir seçenek"

Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ise bugün yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile diyaloğun "barış için bir seçenek" olduğunu ancak bunun Kuzey Kore'nin kendi çıkarları açısından gerekli olmayacağını belirtti.

Kim Yo-jong, Washington'ın sürdürdüğü "düşmanlık sinyallerinin" Pyongyang'ı Washington'ın "gerçek niyetini" yeniden değerlendirmeye zorladığını vurgulayarak "Barış tercihi elbette diyaloğu da içerir ancak bu, bizim için kesinlikle ulusal çıkarlarla eş değer değildir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin düşmanca politikasından vazgeçmesinin tüm sorunların çözümünde temel ön koşul olduğunu savunan Kim Yo-jong, "Bu gerçekleşmediği sürece ABD ile yüz yüze görüşmek için hiçbir nedenimiz yok." ifadesini kullandı.

Lider Kim'in kardeşi Kim Yo-jong, dün de ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Kuzey Kore'nin dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ten 6 milyar dolardan fazla kripto para çaldığına ilişkin iddialarını reddetmişti.

Kim Yo-jong, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) sözde kripto para korsanlığı vakası, ABD'nin KDHC'ye yönelik düşmanca politikasının özünü gösteren buzdağının yalnızca görünen kısmından ibarettir." demişti.

Kaynak: AA
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