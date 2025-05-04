Kim Jong Un'dan Kuzey Kore'nin Tank Modernizasyonuna Vurgu

PYONGYANG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkedeki önemli tank fabrikalarından birinde incelemelerde bulundu.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın pazar günkü haberine göre Kim, geçen yüzyılda kullanılan zırhlı silahlarının en yeni tank ve zırhlı araçlarla değiştirilmesinin, silahlı kuvvetlerin inşası ve ordunun modernizasyonundaki en önemli konu olduğunu vurguladı.

Ajans, Savunma Bilimleri Akademisi'nin ve fabrikanın işçi ve teknisyenlerinin, tank ve zırhlı silah geliştirme ve bu araçların savaş performansları artırma konusunda kayda değer ilerleme ve başarı kaydettiklerini belirtti.

Haberde tankların hareket ve farklı mobil özelliklerinin entegre güç aktarım cihazıyla geliştirildiği ve yeni tür aktif koruma kompleksi, pasif koruma araçları ve elektronik harp kompleksinin daha yenilikçi şekilde güncellendiği kaydedildi. Kim, tüm bu başarıların Kuzey Kore tanklarının temel teknolojisinde büyük ilerleme anlamına geldiğini söyledi.