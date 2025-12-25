Kuzey Kore: Güney Kore'nin nükleer denizaltı planı saldırgan bir eylemdir

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'nin nükleer enerjili denizaltı geliştirme planının bölgede "istikrarsızlığı kötüleştireceğini ve saldırgan bir eylem olduğunu" öne sürdü.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, yapım aşamasındaki 8 bin 700 tonluk nükleer enerjili stratejik güdümlü denizaltıyı incelemesi sırasında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kim, Güney'in nükleer enerjili denizaltılar inşa etme planının "Kore Yarımadası'ndaki istikrarsızlığı daha da kötüleştireceğini, (Kuzey'in) güvenliğini ve deniz egemenliğini ciddi şekilde ihlal eden saldırgan bir eylem olduğunu" iddia etti.

Kuzey Kore lideri, bu durumu "karşı konulması gereken bir güvenlik tehdidi" olarak niteleyerek, ülkesinin "düşmanı caydırma ilkesini sürdüreceğini" belirtti.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, nükleer enerjili denizaltılar konusunda işbirliğine yönelik bağımsız anlaşma yapılması için ABD ile çalışma düzeyindeki görüşmelerin 2026'da başlamasının beklendiğini açıklamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da 29 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede imzalanan anlaşma kapsamında ABD'nin Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı geliştirme planına onay verdiğini belirtmişti.