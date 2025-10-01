Haberler

Kim Jong-un'dan Çin ile İlişkileri Güçlendirme Mesajı

Güncelleme:
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, uluslararası durumdaki değişikliklere aldırmadan Çin ile ilişkilerini güçlendireceğini açıkladı. Kim, Çin'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şi Cinping'e gönderdiği mesajda barış ve istikrar için işbirliğine istekli olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin "uluslararası durumdaki değişikliklere aldırmaksızın" Çin ile ikili ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 76. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Devlet Başkanı Şi Cinping'e mesaj gönderdi.

Mesajında Kim, ülkesinin "uluslararası durumdaki değişikliklere aldırmaksızın" Çin ile ikili ilişkileri güçlendireceğini vurgulayarak, bölgede yakın stratejik iletişim yoluyla barış ve istikrarı korumak için işbirliğine istekli olduğunu kaydetti.

Kim, "Uluslararası durum ne kadar değişirse değişsin, geleneksel Kuzey Kore-Çin dostluğunu istikrarlı şekilde geliştirmek, hükümetimizin kararlı duruşudur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

