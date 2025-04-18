Kilisli Öğrenciler Filistin İçin Dayanışma Etkinlikleri Düzenledi

Kilisli öğrenciler, Filistin'e destek için çeşitli etkinlikler düzenledi

KİLİS - Kilis'te okullarda Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve destek olmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kilis Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Filistin halkı için dualar edilirken, gıyabi cenaze namazı kılındı. Kilis Merkez Ekrem Çetin Kız Anadolu Lisesi'nde ise düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler Filistin'e yardım eli uzattı. Sosyal dayanışma etkinliğinde elde edilen gelirlerin Filistin'e gönderileceği bildirildi. Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek de Filistin'e destek olmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılarak öğrencilerle sohbet etti ve çeşitli ürünler satın alarak etkinliğe destek verdi.

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerimizi her yönüyle yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Bu maksatla Filistin'de yaşanan drama dikkat çekmek amacıyla bu haftayı 'İnsanlık Dayanışması Gazze' sloganıyla kutluyor, çeşitli etkinliklerle destekliyoruz. Oradaki zulme dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

"Bugün itibarıyla 20'den fazla etkinlik okulumuzda düzenlendi"

Altay, kent genelindeki birçok okulda Filistin'e destek etkinlikleri düzenlendiğini belirterek, "Öğrencilerimize bu konuda birçok alanda farkındalık oluşturacak çalışmalar yapıyoruz. Resim sergilerinden tarih bilinci kazandırmaya kadar birçok alanda faaliyet yürüttük. Bugün itibarıyla 20'den fazla okulumuzda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu etkinliklerde elde edilen gelirleri, Filistinli çocukların sevindirilmesi ve ailelerin desteklenmesi amacıyla göndereceğiz" diye konuştu.

Veliler ve öğretmenlerden yoğun destek gördüklerini dile getiren Altay, "Bize ciddi bir teveccüh gösteren velilerimize ve katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gazze'deki zulmün en kısa sürede son bulmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.