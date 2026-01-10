Haberler

Kilis Valisi Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis Valisi Tahir Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle gazeteciliğin önemine vurgu yaptı ve basın mensuplarının fedakar çalışmalarını takdir etti.

Kilis Valisi Tahir Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, gazeteciliğin çağın en dinamik müstesna mesleklerinden biri olduğunu belirtti.

Basının toplumun gözü, gazetecilerin ise kamuoyunun sesi ve vicdanı olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Zor şartlar altında, büyük bir özveriyle görev yapan gazeteciler, tarafsızlık, objektiflik, doğruluk, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi temel değerleri gözeterek kamuoyunu bilgilendirmektedir. Bu yönüyle gazeteciler vatandaşın en doğal hakkı olan doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında ulaşmasını sağlayan önemli bir kamu hizmeti taşımaktadır. Kamuoyunun vicdanını temsil eden, zor şartlar altında büyük bir özveriyle görev yapan, şehrimizin sorunlarıyla yakından ilgilenerek çözümüne katkı sunan, fedakar çalışmalarıyla ilimize değer katan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

Testi pozitif çıkan Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle