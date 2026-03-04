Kilis'te Yeşilay ekipleri 5 bin kişiye bağımlılıkla mücadele yöntemlerini anlattı

Kilis'te Yeşilay ekipleri, geçen yıl okullar, sağlık birimleri ve çeşitli etkinliklerde buluştukları yaklaşık 5 bin kişiye bağımlılıkla mücadele yöntemlerini anlattı.

Sağlıklı ve bilinçli nesiller yetişmesini amaçlayan Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), kentin birçok noktasında kurulan stantlarda ağırlanan vatandaşlarla, alkol, uyuşturucu, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılığına ilişkin bilgilendirici içerikler paylaştı.

Uzman psikologlar, sosyal hizmet ve halkla ilişkiler uzmanları ile gönüllülerden oluşan Yeşilay ekipleri, okullar ve çeşitli kurumlarda eğitimler düzenledi.

Eğitimlerde yaklaşık 5 bin kişiyi bilgilendiren ekipler, risk grubunda olduğu belirlenen bireyleri ücretsiz destek almaları için Yeşilay Danışmanlık Merkezine yönlendirdi.

Merkezde geçen yıl 92'si yeni başvuru olmak üzere 114 kişiye bağımlılıklarından kurtulmaları için psikososyal destek sağlandı.

Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezinde görevli Uzman Psikolog Nisanur Kendirci, AA muhabirine, Valiliğin desteği ve kurumlarla yapılan işbirliği sayesinde başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Kendirci, YEDAM olarak bağımlılıkla ilgili eğitimleri her alanda sağlayarak kişilerde farkındalık oluşmasını amaçladıklarını belirterek, "Kilis özelinde Ocak 2025'ten bu yana 48 birime bağımlılık eğitimleri verdik. 2026 yılından itibaren 15 birime bu eğitimleri sağladık. 2026'da 'Bağımsızlık Yılı' ilan edilmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi çalışmalarımız daha hızlı şekilde, artarak devam edecek." dedi.

Bağımlılığın aniden gelişen bir hastalık olmadığını dile getiren Kendirci, "Bağımlılık, döngü içerisindedir ve yavaş yavaş gelişir. Özellikle kişi bunun farkına vardığında bağımlılık ilerlemiş olur ve ne kadar erken fark edilirse tedavinin başarıya ulaşma ihtimali o kadar yüksek olur." diye konuştu.