Kilis'te 'Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere yerli ve milli araçlar tanıtıldı

Kilis'te, Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile savunma sanayisinde geliştirilen araçlar tanıtıldı.

Valilik öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından kentteki 7 Aralık Derneği İlkokulu bahçesinde düzenlenen "Yerli ve Milli Savunma Sanayi Ürünlerinin Tanıtım Programı"nda, Türkiye'nin milli savunma sanayi kuruluşları ASELSAN tarafından geliştirilen el telsizi, uydu telefonu, Bayraktar AKINCI, KAAN, HÜRJET, İHA ve SİHA'ların maketleri ile Togg ve jandarmanın kullandığı zırhlı araçlar sergilendi.

Faaliyet sonunda öğrencilere boyama kitabı, bayrak ve balon hediye edildi.

Stantları ziyaret eden il protokolü ve öğrenciler, Türkiye'nin yerli ve milli ürünleri hakkında bilgilendirildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.