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Kilis'te uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama

Kilis'te uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama
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Kilis'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

KİLİS'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler 8 ayrı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 10 bin 574 uyuşturucu hap, 430,95 gram bonzai, 21,61 gram metamfetamin, 32 Hint keneviri, 8,85 gram kokain, 1,43 gram kenevir tohumu, 100 sikke, 5 hassas terazi, 4 kurusıkı tabanca, 3 tabanca, 2 tüfek ele geçirildi. Ekipler tarafından 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 4'ü ifadesinin ardından, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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