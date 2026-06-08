Kilis'te uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama

KİLİS'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler 8 ayrı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 10 bin 574 uyuşturucu hap, 430,95 gram bonzai, 21,61 gram metamfetamin, 32 Hint keneviri, 8,85 gram kokain, 1,43 gram kenevir tohumu, 100 sikke, 5 hassas terazi, 4 kurusıkı tabanca, 3 tabanca, 2 tüfek ele geçirildi. Ekipler tarafından 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 4'ü ifadesinin ardından, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı