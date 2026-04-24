Kilis'te üreticilere 400 bin sebze fidesi ile üzüm şalı dağıtıldı

Kilis'te tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin maliyetini azaltmak amacıyla kent genelindeki üreticilere 400 bin sebze fidesi ile üzüm şalı dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi ile Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında üreticilere 400 bin adet sertifikalı domates, biber ve patlıcan fidesi ile 320 çiftçiye üzüm şalı dağıtıldı.

Törende konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, kentin tarımsal potansiyeline dikkati çekerek, desteğin yalnızca fide dağıtımıyla sınırlı olmadığını belirtti.

Üretimin geliştirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında daha önce ekipman desteği verildiğini belirten Vali Kalaylı, "Bugün 320 çiftçimize üzüm şalı dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu destekle birlikte üretimde iş gücünün azaltılması, üretim süreçlerinin kolaylaştırılması ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Diğer taraftan, sebze üretiminde önemli potansiyele sahip olan ilimizde çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltmak ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla yürütülen toplam 400 bin sertifikalı domates, biber ve patlıcan fidesini 250 çiftçimize dağıtıyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük ise projeye destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çiftçilere şal ve fideler dağıtıldı.

Törene, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan, Kilis Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
