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Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Kilis'te araziden dönen Abdurrahman Sanlı'nın kullandığı traktör devrildi. Ağır yaralanan 71 yaşındaki sürücü hastanede kurtarılamadı.

KİLİS'te devrilen traktörün sürücüsü Abdurrahman Sanlı (71), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, arazide iş yaptıktan sonra dönüş yolunda Abdurrahman Sanlı'nın kullandığı 79 ED 298 plakalı traktör bilinmeyen bir sebeple devrildi. Traktörün altında kalan Sanlı yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahman Sanlı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp morguna kaldırılan sürücünün cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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