Kilis'te Traktör Devrildi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Kilis'te Traktör Devrildi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'in Musabeyli ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Traktörün devrilmesi sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

Musabeyli ilçesine bağlı Fırlaklı Köyü'nden ilçe merkezine giden M.T. (60) idaresindeki 79 ABS 602 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü M.T. ile traktördeki L.R. ile kucağında bulunan Barış Alper T. (1) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Barış T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası

Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumun ilk icraatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur

Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.