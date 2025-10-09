Haberler

Kilis'te Trafik Kazası: İki Yaralı

Kilis'te kontrolden çıkan bir otomobil, refüje çarpıp devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. M.E. yönetimindeki 19 ACK 454 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında A.B. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
