Kilis'te Trafik Kazası: İki Yaralı

KİLİS'te, refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. M.E. yönetimindeki 19 ACK 454 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında A.B. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)