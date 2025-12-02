Haberler

Kilis'te Trafik Kazası: 6 Yaralı

Güncelleme:
Kilis'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5'i ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KİLİS'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kilis-Hatay kara yolunun 39'uncu kilometresinde meydana geldi. A.Ö.'nün kullandığı 27 ANJ 455 plakalı hafifi ticari araç ile M.V.B. kullandığı 27 ASM 861 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü M.V.B. ile araçlarda bulunan H.K, G.B, A.Ş. ve Ş.B. ağır, diğer sürücü A.Ö. hafif yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
