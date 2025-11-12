Kilis'te Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı
Kilis-Gaziantep karayolunda motosiklet ile SUV tipi aracın çarpışması sonucunda 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
H.K'nin kullandığı 34 HOT 155 plakalı motosiklet, Kilis- Gaziantep karayolunun 10'uncu kilometresinde M.Z. idaresindeki 07 AEN 102 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde motosikletin araca çarptıktan sonra savrulması yer alıyor.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel