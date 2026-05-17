Kilis'te tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
Kilis'te bir tır ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.
H.A. idaresindeki 33 CUL 11 plakalı tır, Ekrem Çetin Mahallesi'nde M.Z. yönetimindeki 54 ACD 798 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan M.A.S. ağır yaralandı.
Yaralılar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan