Kilis'te TIR devrildi
Kilis'te A.K. isimli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen TIR'da sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı, ekipler yolun tekrar açılması için çalıştı.
Kaza, öğle saatlerinde, Duruca köyü yolunda meydana geldi. 27 BBN 774 plakalı TIR, sürücüsü A.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu yol tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
