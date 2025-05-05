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Kilis’te Sulama Kanalına Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Kilis’te Sulama Kanalına Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde bahçe sularken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen 51 yaşındaki İsminur Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, sulama kanalına düşen İsminur Doğan (51), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında bahçesini sularken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen İsminur Doğan, durumu fark eden yakınları tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cansız bedeni, otopsi için Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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