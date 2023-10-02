Kilis'te Sulama Borusunda Yakalanan 3 Düzensiz Göçmen

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan keşif faaliyetlerinde, sulama borularının içinde saklanmış vaziyette ülkemize yasadışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Kilis'te yapımı devam eden sulama borusunun içinde 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından sınır hattı geri bölgesinde icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinde, Elbeyli ilçesi Çıldıroba Köyü Sarıevler mevkiinde yapımı devam eden sulama sistemi için döşenen borular içine saklanmış vaziyette ülkemize yasadışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen A.B., O.Y. ve M.Y. 3 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek için Kilis İl Göç İdaresine teslim edildi. - KİLİS