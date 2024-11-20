Üye Girişi
Haberler

Kilis'te Silahlı Saldırı: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'in Musabeyli ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda Fatih Polat hayatını kaybederken, kardeşi Mustafa Polat yaralandı. Saldırganın arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet taşıdığı öğrenildi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Haydarlar köyünde şüpheli R.A.(48), aracın içindeki kardeşler Fatih Polat (34) ile Mustafa Polat'a (38) tabanca ile ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Fatih Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Mustafa Polat ise Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatih Polat'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yerinden kaçan şüpheli R.A'nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan R.A ile iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası

MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası

 MİT Başkanı'nın Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin detayları belli oldu

MİT Başkanı'nın Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin detayları belli oldu

 Yenidoğan davasında 3. gün tamamlandı! Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu

Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu
MHP'de üç milletvekilinin istifası kabul edildi

MHP'de üç milletvekilinin istifası kabul edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bodrum Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı? BJK SuperApp nedir, ne işe yarıyor? Mehmet Günsür kimdir? Mehmet Günsür hayatı ve biyografisi! Mehmet Günsür kaç yaşında, nereli? Bergüzar Korel kimdir? Bergüzar Korel kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi! Mustafa Demir kimdir? Mustafa Demir MHP'den neden istifa etti? İsmail Akgül kimdir? İsmail Akgül MHP'den neden istifa etti? Hasan Basri Sönmez kimdir? Hasan Basri Sönmez MHP'den neden istifa etti? MHP istifa eden vekiller kim? Annem Ankara Hasan kimdir? Annem Ankara Zuhal kimdir? Annem Ankara oyuncuları kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.