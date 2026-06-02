Haberler

Kilis'te "Sağlıklı Genç Haftası" kutlandı

Kilis'te 'Sağlıklı Genç Haftası' kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te Sağlıklı Genç Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından koşu ve çuval yarışları yapıldı. İl Sağlık Müdürü günlük 10 bin adım tavsiyesinde bulunurken, stantlarda sağlıklı yaşam bilgilendirmesi yapıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Vali Ömer Kalaylı verdi.

Kilis'te "Sağlıklı Genç Haftası" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 7 Aralık Stadyumu'ndaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, sağlık için sporu önerdiklerini belirtti.

Günlük 10 bin adım tavsiyesinde bulunan Söylemez, "Sağlıklı yaşam için hareket etmemiz gerek. Çünkü sağlıklı gençlik sağlıklı toplum demektir. Tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Etkinlikte koşu ve çuval yarışları yapılırken, kurulan stantlarda vatandaşlar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi.

Spor müsabakalarında dereceye giren sporculara ödüllerini veren Kilis Valisi Ömer Kalaylı, gençlere başarı diledi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi

Erdoğan 10. kez dede oldu: Güzel haber Bayraktar çiftinden
Bıçaklanan genç yardım istediği polis tarafından kelepçelendi: Hastanede hayatını kaybetti!

Polis yardım etmek yerine kelepçe taktı: Yaralı genç hayatını kaybetti
Pakistan'da kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti

Pakistan'da kerpiç evin çatısı çöktü: 6 çocuk hayatını kaybetti
BBP lideri Mustafa Destici, MHP çadırını ziyareti etti

MHP çadırındaki sürpriz ziyaretçi

Takı töreni hırsızı tahliye oldu, ATM'de yardım bahanesiyle 4 kişinin parasını çaldı

Takı töreni hırsızı tahliye olduktan sonra bakın nerede yakalandı
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! 'Virüs' diyerek hedef aldı

Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na zehir zemberek tepki