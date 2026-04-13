Kilis'te ahır çöktü; 40 koyun öldü

Kilis'in Mağaracık köyünde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bir ahırın çökmesine neden oldu. Ahırda bulunan 40 koyun telef oldu, bazı hayvanlar ise yaralandı. Ahır sahibinin zararın karşılanmasını talep ettiği bildirildi.

Kentte, gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrası Mağaracık köyünde Hanifi Arslan'a ait ahır çöktü. Ahırdaki koyunlardan 40'ı ölürken, bazı hayvanlar da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hanifi Arslan, ahırın yağışlardan dolayı toprak kayması sonucu bir bölümünün yıkıldığını ifade ederek, "Olay gece saatlerinde oldu. Ahırda 138 hayvanım vardı. Gece ses duyduk ve dışarı çıktığımızda ahırın duvarının çöktüğünü gördük. Daha sonra jandarmaya bilgi verdik. 40 hayvanım telef oldu. Yetkililerden mümkünse zararımın karşılanmasını istiyorum" diye konuştu.

