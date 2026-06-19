Kilis'te Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi el sanatları sergisi açıldı

Kils Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine bağlı Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen el sanatları kursunun yıl sonu sergisi açıldı.

Açılışta konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi danışanları ve kurs eğitmenlerine teşekkür etti.

Kalaylı, bu alandaki çalışmalarda ihtiyaç duyulan her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Serginin açılışına, İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy ile kurum müdürleri, sağlık personelleri ile kursiyerler katıldı.

Sergideki ürünlerin satıldığı kermes, ziyaretçilerden ilgi gördü.