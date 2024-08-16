Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bazı faaliyetlerine katıldığı belirlenen Suriye uyruklu M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerce Kilis'te gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bazı faaliyetlerine katıldığı belirlenen Suriye uyruklu M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce Kilis'te gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.